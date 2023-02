21.250 euro voor Chacco Blue-dochter op Five Star Auction

De tienjarige Chacco Beta (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) was gisteravond met afstand de veilingtopper van de Breeders' Finest Edition van de Five Star Auction in Hongarije. De fokmerrie werd voor 21.250 euro afgeslagen en vertrekt voor dit geld naar Nederland. De prijzen vielen niet bijzonder hoog uit: het duurste embryo leverde 18.250 euro op.

De prijzen van de embryo’s lagen gemiddeld een stuk hoger dan de prijzen van de fokmerries. Met 15.250 euro leverde de eveneens tienjarige Contha Clinta het tweede geld op. De schimmelmerrie van Conthargos uit een Clinton moeder viel in handen van Duitse kopers. Het derde geld werd betaald voor de negenjarige Quilanc Z (Quidam de Revel x Lancer). De merrie vertrekt voor 11.250 naar Polen.

Embryo’s

Een geimplementeerd embryo van Ugano Sitte x Emerald leverde 18.250 euro op en viel in handen van Franse kopers. Een embryo van Chacco Blue x Come on en een embryo van Kasanova de la Pomme x Cabdula Du Till gingen voor 14.250 weg. Drie embryo’s werden voor 12.500 euro afgeslagen.

Volledige collectie en alle prijzen

Bron: Horses.nl