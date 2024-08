250.000 euro voor About You I-zoon bij Hof Borgmann

Op de veiling van fokker Stephan Borgmann, waar in 2020 1,65 miljoen werd betaald voor About You I (RS2 Dressage) en in 2022 1,35 miljoen voor About You II (Helgstrand), was het deze editie een nakomeling van About You I die het meeste geld opleverde. Dat was de vierjarige hengst A La Bonheur (mv. Bretton Woods) die voor 250.000 euro werd afgeslagen aan een koper uit Duitsland.