255.000 euro voor zesjarige Chac Boy-merrie bij F.O.S.

Op de online veiling Flyinge Open Sales kwamen dertien paarden van Paul Schockemöhle onder de hamer. Absolute veilingtopper was Chacentula PS (Chac Boy x Centadel). Deze zesjarige merrie werd voor 255.000 euro afgeslagen aan kopers uit Zweden.

Het tweede paard dat dik twee ton opleverde was Come to Blue PS (Cornet Obolensky x Chacco-Blue). Zweedse kopers betaalden 235.000 voor deze zesjarige merrie. Het derde geld werd betaald voor Chacoon’s Pitou PS (Chacoon Blue x Grandilot). De vijfjarige schimmelruin vertrekt voor 190.000 euro naar de Verenigde Staten.

