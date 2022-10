26.000 euro voor toekomstige dochter van Toto Jr. uit moeder Kjento

Op de StuDutch Online Auction is een gesekst embryo van Toto Jr. uit Zoriana (Jazz x Juventus), de moeder van tweevoudig wereldkampioen Kjento, voor 26.000 euro afgeslagen. Vicky Lavoie van Nexolia Dressage in Canada, ook de sponsor van de Olympische amazone Adrienne Lyle, is de koper van het nog ongeboren merrieveulen.