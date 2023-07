29.000 euro voor tweejarige Chuck Norris op Cornet Obolensky Youngster-Auktion

Voor de vijfde keer heeft het Westfaalse Stamboek een online veiling gehouden in samenwerking met de Zhashkiv Stud in de Oekraïne. Er werden 36 jonge paarden geveild, die allemaal de stempelhengst Cornet Obolensky als vader of in de directe afstamming hebben. De Cornet Obolensky-zoon Chuck Norris leverde met 29.000 euro het meeste geld op.

De tweejarige hengst Chuck Norris uit een moeder van Heartbreaker is een rechtstreekse zoon van Cornet Obolensky. In totaal boden zes kopers op de hengst en werden er 52 biedingen uitgebracht. Uiteindelijk werd de hengst voor 29.000 euro afgeslagen en blijft voor dit geld in Oekraïne. Kopers uit Oekraïne sloegen hun slag deze veiling want maar liefst 16 paarden vielen in handen van Oekraïners.

Twee keer 24.500 euro

Ook de twee een na duurste paarden kwamen in handen van kopers uit Oekraïne. De tweejarige zoon van Cornet Obolensky Checkpoint, uit een moeder van Diarado, werd voor 24.500 euro afgeslagen. Dit geld werd ook betaald voor de eveneens tweejarige hengst Campus. Deze directe zoon van Cornet Obolensky komt uit een Cassini-moeder en blijft eveneens in Oekraïne.

Bron: Horses.nl