32.000 euro voor driejarige Eldorado van de Zeshoek-zoon op Belgian Youngsters Auction

De tweede editie van de Belgian Youngsters Auction op zaterdagavond 13 mei kende een spannend verloop. Hoewel de veiling van jonge springpaarden live plaatsvond in Bonheiden, was de meeste drukte online waar te nemen. Biedingen vanuit de hele wereld kwamen binnen en zo werd de driejarige Uldorado van ’t Lapbosch VR (Eldorado van de Zeshoek) door Mexico weggekaapt. De met veel vermogen springende hengst bracht 32.000 euro op.

“Eerlijk is eerlijk, we hebben niet alle 17 paarden weten te verkopen. Zo was er geen interesse in de tweejarigen, ondanks dat die echt goed van kwaliteit zijn. Maar we zijn wel echt heel tevreden. Het is een vrij nieuwe veiling en er is al veel vertrouwen in de paarden getoond. Een aantal paarden is ter plekke verkocht en er was veel online activiteit. Naarmate de veiling groeit, zal dat alleen maar toenemen. We gaan zeker weten door, de volgende staat op 30 september op de agenda”, vertelt Luk Van Puymbroeck, die deze veiling organiseerde met Valentijn De Bock en vader en zoon Daniel en Nicolas Boudrenghien.

Twee paarden naar Polen

Een online bieder uit Polen legde twee paarden vast: Ottorongo Sitte (Ottorongo Alpha x Ogano Sitte voor 27.000 euro en Unseen van ’t Blijbosch (Ermitago Kalone x Ugano Sitte) voor 23.000 euro. Ultimate Height (Untouchable x Cornet Obolensky) is voor 27.000 euro naar Roemenië verkocht. Kingsley Van Schuttershof (Kashmir Van Schuttershof) vertrekt voor 17.000 euro naar de USA, het land waar grootmoeder Swinny du Parc zo succesvol 1.60m Grand Prix sprong.

Bron: persbericht