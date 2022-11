33.000 euro voor Carthago-hengstveulen op Ekestrian Elite Auction

Carthago leverde gister de veilingtopper op de Ekestrian Elite Auction. Het hengstveulen uit een Telstar de la Pomme moeder werd voor 33.000 euro afgeslagen. Naast diverse veulens werden er ook genetisch interessante embryo's geveild. Het embryo van Chacco-Blue x Shindler de Muze leverde met 25.000 euro het meeste geld op.

In totaal werden er 20 embryo’s verkocht voor gemiddeld 13.445 euro. Drie embryo’s leverde 21.000 euro of meer op. Het embryo van Kashmir van’t Schuttershof x Vigo d’Arsouilles werd voor 21.200 euro afgeslagen. De embryo’s van Mylord Carthago X Helios de la Cour II en For Pleasure X Chin Chin gingen beiden voor 21.000 euro weg.

Naast de 33.000 euro voor het Carthago-hengstveulen werd er ook veel geld betaald voor een veulen van Cristallo I. Het merrieveulen uit een Vivaldi du Seigneur moeder wisselde voor 28.000 euro van eigenaar.

Volledige collectie en alle prijzen

Bron: Horses.nl