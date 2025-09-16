35.000 euro voor Comme il faut-zoon bij Cornet Obolensky-veiling

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
35.000 euro voor Comme il faut-zoon bij Cornet Obolensky-veiling featured image
Cornet Obolensky. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In samenwerking met Gestüt Zhashkiv in Oekraïne organiseerde Westfalen een online veiling waar een collectie van 17 jonge hengsten met Cornet Obolensky in hun pedigree onder de hamer kwamen. Met afstand het meeste geld werd betaald voor Caletto Blue (Comme il faut x Orlando). Deze tweejarige hengst werd voor 35.000 euro afgeslagen aan een koper uit Oekraïne.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like