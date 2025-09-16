35.000 euro voor Comme il faut-zoon bij Cornet Obolensky-veiling

In samenwerking met Gestüt Zhashkiv in Oekraïne organiseerde Westfalen een online veiling waar een collectie van 17 jonge hengsten met Cornet Obolensky in hun pedigree onder de hamer kwamen. Met afstand het meeste geld werd betaald voor Caletto Blue (Comme il faut x Orlando). Deze tweejarige hengst werd voor 35.000 euro afgeslagen aan een koper uit Oekraïne.

voor hengst betaald Deze geld (Captain werd koper in euro uit Fire Lancer handen tweejarige Bulgarije. Het III). x Caretto van een tweede 17.000 voor kwam euro en 9.500 9.250 Captain 9.250 Duitsland. paarden in blijft Obolensky meer op. Fire) Casallo Obolensky dan x tweejarige twee Springs gaat Colorado Casiro voor (Cornet I) twee hengsten euro Cornet’s nog euro brachten x bovengenoemde euro (Cornet naar Oekraïne, Naast Voor 9.500 9.000 https://www.youtube.com/watch?v=e38vzStB23E&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=tsoMpVsJzcc&t=1s Volledige collectie Horses.nl Bron: