35.000 euro voor Comme il faut-zoon bij Cornet Obolensky-veiling

In samenwerking met Gestüt Zhashkiv in Oekraïne organiseerde Westfalen een online veiling waar een collectie van 17 jonge hengsten met Cornet Obolensky in hun pedigree onder de hamer kwamen. Met afstand het meeste geld werd betaald voor Caletto Blue (Comme il faut x Orlando). Deze tweejarige hengst werd voor 35.000 euro afgeslagen aan een koper uit Oekraïne.
https://www.youtube.com/watch?v=e38vzStB23E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tsoMpVsJzcc&t=1s
Volledige collectie
Horses.nl Bron:
