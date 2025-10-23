35.000 euro voor embryo van Cornet Obolensky uit Goriana van Klapscheut

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
35.000 euro voor embryo van Cornet Obolensky uit Goriana van Klapscheut featured image
Cornet Obolensky. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de online veiling van Alpha Mares kwamen dertien embryo’s onder de hamer waarvan er elf meer dan 10.000 euro opbrachten. Veilingtopper was een embryo van Cornet Obolensky uit 1,60 m-merrie Goriana van Klapscheut (v. Vigo d’Arsouilles). Dit embryo werd verkocht voor 35.000 euro.

