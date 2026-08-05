35 jaar Veulenveiling Dronten: opnieuw een collectie vol toekomst

Na een succesvolle sportweek staat tijdens de afsluiting van de Hippische Week Dronten de fokkerij centraal. Op vrijdag 7 augustus vindt de 35e editie van de Veulenveiling Dronten plaats, met 's middags de presentatie van de collectie en 's avonds de live en online veiling.

Over een verrassing tijdens dit jubileum willen de heren nog niet veel kwijt. Wel kan de commissie weer trots zijn op de mooie collectie uit sterke moederlijnen met mooie types en goede bewegingen. Daarvoor hebben ze in twee teams, samen met Thom Siemerink en Jan Wybe Schurer, vele kilometers gereden. “Je moet dan rekenen op zeker 100 kilometer per veulen”, weet Jan Holtland inmiddels, nadat hij in december is gestart als voorzitter.

Blikvangers in dressuur en springen

Natuurlijk hebben ze er weer een aantal blikvangers bij. Dat betreft in de dressuur onder andere een Dynamic Dream uit Meryander BM (v. Charmeur), een Total Mc Laren x Ombria (v. Dream Boy) en een Real Dream uit Pastrade (v. Vivaldi). In de springrichting zijn een Mattias x Namieke (v. Zirocco Blue), een Drummer TN x Lhamara HSH (v. Verdi), een Colestus x Elinn (v. Zirocco Blue) en een Grand Slam VDL x Micarla (v. Glenfiddisch) veulens waarvan de commissie hoge verwachtingen heeft.

Vertrouwen van fokkers als grootste succes

“Het grote succes vinden we dat we nog steeds zoveel goede veulens aangeboden krijgen. Fokkers zijn blij en tevreden om met hun veulens naar Dronten te komen. Sterk punt is dat we alle afspraken altijd nakomen. Dat zorgt ervoor dat bijna 60 procent van de inzenders ook eerder een veulen heeft ingebracht,” weet Coen van Zanten.

Al 35 jaar een vertrouwd platform

Volgens Holtland is het belangrijk om alle opgegeven veulens daadwerkelijk te gaan bekijken, ongeacht het pedigree. “Na de bezichtiging wordt altijd meteen bekendgemaakt of we het veulen willen veilen of niet. We houden niemand aan het lijntje.” Holtland hoopt dan ook dat alle veulens hun weg vinden en de kopers er geluk mee hebben. “Dan komen ze ook terug. Het draait hier al 35 jaar goed en dat hopen we nog wel even zo voort te zetten.”

Meer informatie en de gehele collectie is te vinden op www.veilingdronten.nl.