36.000 euro voor driejarige Orak d’Hamwyck-zoon in Youhorse.auction

Na een vliegende start op dinsdag, sloot Youhorse.auction haar mei-veiling gisterenavond zeer goed af. Het hoogtepunt vormde de driejarige hengst Santana (Orak d’ Hamwyck x Zavall VDL), die voorafgaand aan de veiling al als één van de favorieten werd gezien. Voor een bedrag van 36.000 euro vertrekt de bruine hengst naar de Verenigde Staten.

Vanuit alle windhoeken mengden kopers zich in de strijd om paarden van topkwaliteit, waarbij er gisteren zelfs nog een schepje bovenop ging vergeleken met de eerste avond. Ook Messilon PS (Messenger x Toulon), een achtjarige vosruin met concourservaring op 1.35m-niveau, vond zijn nieuwe eigenaar in de VS voor 32.000 euro.

20.000 euro of meer

De vierjarige Romeo vd Broeken (Grandorado TN x Verdi) werd voor 26.000 euro overgenomen door een Amerikaanse koper, terwijl de zesjarige Onassis (Cape Coral RBF Z x Emerald van ’t Ruytershof) voor 28.000 euro werd verkocht. De vijfjarige Perado R.A.G. (Emerald van ’t Ruytershof x Grandorado TN) viel voor 22.000 euro in handen van kopers uit Hongarije. De vierjarige merrie Victoria P vd Donkhoeve (Qupido H x Verdi) ging voor hetzelfde bedrag naar Egypte, het land waar naartoe vijf Youhorse.auction paarden zullen vertrekken.

Deskundige kopers

Organisator Mario Everse kijkt tevreden terug: “We hebben opnieuw een geweldige veiling gehad! Wat opviel, was de deskundigheid van de kopers. Zij wisten de meest commerciële paarden eruit te pikken en legden daar graag wat extra voor neer. Daarnaast, en dit is ook kenmerkend voor onze veiling, kon de oplettende koper een goede deal sluiten. We verwachten dat we veel van deze paarden zullen horen in de toekomst, aangezien de kopers duidelijk een scherpe neus voor talent hebben.”

De Verenigde Staten was de grootste afnemer tijdens deze mei-veiling, met een totaal van tien aankopen. Egypte, Frankrijk, Hongarije en Engeland legden ieder vijf paarden vast, terwijl vanuit België, Duitsland en Italië viermaal het winnende bod werd geplaatst. Dit toont opnieuw aan dat de internationale belangstelling voor Youhorse.auction blijft groeien.

Nieuwe ronden, nieuwe kansen!

Dinsdag 3 juni is de volgende kans om een talentvol paard te bemachtigen via Youhorse.auction. De bijbehorende video- en selectiedagen staan gepland op maandag 12 en dinsdag 13 mei. “Inzenders die hun paard vóór de zomer willen verkopen, kunnen zich nu aanmelden via www.youhorse.auction. We zijn altijd op zoek naar talentvolle paarden voor de professionele sport, maar ook naar brave, gezonde paarden die geschikt zijn voor de ambitieuze amateur”, aldus Mario Everse.

Bron: Persbericht