38.000 euro voor United Touch-embryo op Flanders Embryo Auction

Bij de live en online embryo-veiling van Flanders Auction in Slowakije hebben een United Touch-embryo en een Dexter de Kerglenn-embryo het meeste geld opgebracht, te weten 38.000 en 30.000 euro. Beide moeders hebben op het hoogste niveau gepresteerd.

Springruiters uit Oost-Europa hebben een nieuwe stap gezet in de toekomst van de paardensport door embryo’s vast te leggen tijdens de Flanders Embryo Auction. De veulens, die in 2026 geboren worden, werden zaterdagavond 1 november in Šamorín geveild. De online concurrentie was groot: 17 van de 22 verkochte embryo’s kregen via het internet een nieuwe eigenaar.

Duurste naar Hongarije

De Flanders Embryo Auction vond voor de tweede keer plaats op het imponerende X-Bionics Equestrian Center in Slowakije, waar honderden springruiters van heinde en verre samenkomen voor de Danube Champions Tour. De Hongaarse ruiter Lasló Tóth, die even voor de veiling meereed in de CSI3* World Cup Grand Prix, sloeg meteen zijn slag bij het eerste embryo. Voor het eerst werd een United Touch S uit de 1.60m Grand Prix-merrie Haertthago (Heartbreaker) geveild en Szuhai stak zijn hand op met het winnende bod van 38.000 euro.

Met 30.000 euro volgde de Dexter de Kerglenn uit Nations Cup winnares Jeunesse (Eldorado van de Zeshoek), die online werd aangekocht door een Braziliaanse 5* Grand Prix ruiter.

Veel internationale ruiters

“Het was opvallend hoeveel internationale ruiters aankopen deden. Het zegt veel over hun vertrouwen in de merrielijnen die we aanbieden, gecombineerd met bewezen hengsten,” vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “De achterban die online meekeek en bood, gaf ons veel steun tijdens de veiling. Met iets meer dan 17.000 euro gemiddeld zaten we wat lager dan vorig jaar, maar we zijn ook wel verwend geweest tijdens eerdere veilingen. De kopers gaan sowieso blij zijn. Ze hebben apart gefokte embryo’s voor interessante prijzen kunnen vastleggen en we zijn ervan overtuigd dat we hier in de toekomst meer van gaan horen. Dat ze bij de juiste mensen terechtkomen, is voor de fokkers ook een plus”.

Vijf naar dezelfde Ierse stal

Er waren online investeerders die meerdere embryo’s kochten. Eén Ier, die al eens een Flanders veulen kocht, legde er vijf vast voor aantrekkelijke prijzen. Een vaste klant uit Amerika kocht er drie, waaronder de Ermitage Kalone x Aganix du Seigneur voor 20.000 euro. De moeders Oak Grove’s Americana én Oak Grove’s Heartfelt sprongen allebei 1.60m Grand Prix. Vijf embryo’s gaan naar Frankrijk, waarvan twee voor 20.000 euro: de Emerald uit de 1.60m Grand Prix merrie L’Espoir d’Opaline (Nabab de Reve) en de Cornet Obolensky x Kannan, waarvan de moeder een halfzus is van de olympische hengst United Touch S. De Ermitage Kalone uit de 1.50m springmerrie Melia de Regor (Elvis ter Putte) bracht eveneens 20.000 euro op en werd ter plekke aangekocht door mensen uit Kroatië.

Abu Dhabi en Oliva

“De potentie om door te groeien met de Flanders Embryo Auction is hier zeker wel, net als dat we nog altijd naar de Emiraten gaan. Dat is onze eerstvolgende embryo veiling, op 23 januari tijdens de Al Shira’aa Horse Show in Abu Dhabi. Daarna gaan we op 21 februari voor het eerst embryo’s veilen op het internationaal concours in Oliva, Spanje, mede dankzij Šamorín organisator Robert Pal, waar we nu al twee keer ontzettend fijn mee hebben samengewerkt. Hij is zeer gemotiveerd, professioneel en is ook betrokken bij het evenement in Oliva. Wij geloven in het concept van veilen op locatie in combinatie met online bieden en kijken er naar uit om de naam van Flanders Foal Auction verder uit te bouwen”, aldus Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Bron: Persbericht

