40.000 euro voor Comme Il Faut-dochter op Westfalen Youngster Mare veiling

Crema Catalana (v. Cormme Il Faut) was vanavond de topper op de derde Youngster Mare veiling. Deze Westfalen veiling stond helemaal in het teken van Cornet Obolensky. Van de vijftien aangeboden merries stamden er elf direct af van Cornet Obolensky. De tweejarige vosmerrie was in trek bij de kopers: maar liefst zestien mensen boden mee. Na 46 biedingen wisselde de merrie voor 40.000 euro van eigenaar en vertrekt naar Zwitserland.

Met 26.000 euro was Kiss me (v. Kannan) de tweede duurste merrie van deze online veiling. Na 48 biedingen kwam het winnende bod uit Duitsland zelf. Veel geld werd er ook betaald voor Charlotte (v. Cornet Obolensky). De donkerbruine merrie viel voor 25.500 euro in Duitse handen. Voor 24.000 euro vond ook Cornet’s All In (v. Cornet Obolensky) nieuwe eigenaren. Ook deze merrie blijft in Duitsland.

Gemiddeld bijna 15.000 euro

Van de vijftien merries die onder de virtuele hamer verschenen kwam de totale omzet uit op 221.000 euro. Hiermee kwam het gemiddelde bedrag dat per jonge merrie werd betaald uit op 14.733 euro.

Bron: Westfalen