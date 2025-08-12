40.000 euro voor driejarige Las Vegas-zoon op Van Bockxgrave Young Stallion Auction

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
40.000 euro voor driejarige Las Vegas-zoon op Van Bockxgrave Young Stallion Auction featured image
Cat.nr. 411 - Sunrays Flower (Las Vegas x Fürsten Look). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk
Door Savannah Pieters

Zo’n anderhalf jaar geleden begon de naam Van Bockxgrave Horses steeds vaker in de media op te duiken. Yannick van Wijck, de man achter Van Bockxgrave Horses, heeft inmiddels zijn eigen hengstenstation en staat ook te boek als fokker van een aantal goedgekeurde hengsten. Inmiddels is daar ook een eigen veiling bij gekomen. Gisteravond werden elf jonge hengsten afgeslagen. Het hoogste bedrag werd neergelegd voor de driejarige Las Vegas-zoon Sunrays Flower, die naar Finland vertrekt.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws