40.000 euro voor hengstveulen van Emerald op Horseman Elite Auction

De 21e editie van de Horseman Elite Auction gaat als geslaagd de boeken in. In het Azelhof in Lier bleek er veel interesse vanuit binnen- en buitenlandse kopers voor de collectie veulens, fokmerries, jonge paarden en embryo’s. Het hengstveulen Armstrong Optimus (v. Emerald van ’t Ruytershof) leverde met 40.000 euro het meeste geld op.