43.000 euro voor Lord Pezi-zoon op Five Star Auction

De zevenjarige Lord Cornet (Lord Pezi x Cornet Obolensky) was gisteren met afstand de topper van de Rising Star Collection van de Five Star Auction in Hongarije. De schimmelruin werd voor 43.000 euro verkocht en kwam voor dat bedrag in handen van een Amerikaanse bieder.

De driejarige Chacfly-zoon Alexander GT en de zesjarige For Pleasure-dochter Forthandra PS werden allebei verkocht voor 28.000 euro en deelden daarmee de tweede plek. Alexander vertrok naar Duitsland en Forthandra bleef voor dat bedrag in Hongarije.

Embryo’s

Bij de embryo’s werd het meeste geld neergeteld voor het embryo van Chacco Blue x Balou du Rouet. Dit ongeboren veulen is een volle broer of zus van de internationale springpaarden Balu en Houdini, die allebei op 1,50m-niveau springen en Chaccobo, die op 1,45m-niveau presteert. Voor 18.000 euro bleef dit embryo in handen van een koper uit Hongarije.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl