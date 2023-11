44.000 euro voor Sezuan-zoon Spectrum op Blue Hors Winter Auction

De Blue Hors Winter Auction vond gisterenavond plaats in verband met de finale van de ECCO Cup, die wordt gehouden in Blue Hors. Het grote moment van de avond was de verkoop van Blue Hors Spectrum (v.Sezuan), die werd gepresenteerd door amazone Tanja Rusovic Andersen-Risager. De vijfjarige ruin behaalde een prijs van € 44.000.