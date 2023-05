45.000 euro voor Jilbert van ’t Ruytershof-dochter

Op de eerste editie van Flanders Sales Auction, een initiatief van de Belgische ruiters Kasper de Boeck en Warren Blust, werd het meeste geld betaald voor Quality van de Kwakkelhoek (Jilbert van 't Ruytershof x Toulon). Deze zevenjarige merrie werd voor 45.000 euro afgeslagen aan Belgische kopers.

Bij de jongere paarden was Knock Knock TZ (Kannan Jr x Sheraton) het meest in trek. Deze vierjarige ruin gaat voor 38.000 euro naar Luxemburg.

Tachtig procent verkocht

“Niet alle paarden hebben een nieuwe eigenaar gevonden maar desondanks zijn we blij dat meer dan tachtig procent van de collectie is verkocht”, aldus de organisatoren. “Dit motiveert ons en we kijken uit naar onze volgende editie.”

Volledige collectie

Bron: Horses.nl / Flanders Sales Auction