47.000 voor driejarige Luigi D’Eclipse-dochter op Nagel-veiling

Door Team Nagel werden gister 16 veulens, een driejarige en een vierjarige merrie geveild. Het meeste geld werd veruit betaald voor de driejarige Championess. Een merrie van Luigi D'Eclipse uit een Diamant de Semilly moeder. De genetisch interessante Championess werd na een 74 biedingen afgeslagen voor 47.000 euro en vertrekt hiermee naar Duitsland.

De vierjarige merrie die onder de hamer kwam, een dochter van Risohorse Locorotondo uit een Lord Z moeder werd voor 19.000 afgeslagen. Ook deze merrie valt voor dit geld in Duitse handen. Het duurste veulen werd voor 20.000 verkocht. Dit was het luxe donkerbruine merrieveulen Olympea (Contarghos x Casall). Ook zij blijft in Duitsland.

