50.000 euro voor embryo Lizziemary in Youhorse.auction

De fokkerij editie van Youhorse.auction werd bekroond met een passende klapper: het geïmplanteerde embryo van Aganix du Seigneur en Dani Waldman Goldstein’s voormalige Grand Prix-ster Lizziemary liet de virtuele hamer pas

bij 50.000 euro zakken. Het embryo viel na een hevig biedduel in Amerikaanse handen. Die vierjarige Chacoon Blue-zoon Cowboy de Kalvarie Z werd met 38.000 euro het duurste springpaard.

“Een supermooi resultaat! Vorig jaar veilden we Emerald-embryo voor hetzelfde bedrag uit deze merrie. Zo zie je maar weer dat iets heel bijzonders altijd wordt gewaardeerd”, begint Mario Everse namens de organisatie van Youhorse.auction.

“We hadden ditmaal een heel diverse collectie met naast de gereden paarden en jonge vrijspringtalenten, ook goed gefokte veulens, interessante fokmerries en exclusieve embryo’s. De prijzen waren net zo gevarieerd, dus er was wat voor ieder budget en we hebben veel verschillende kopers blij kunnen maken. Opvallend genoeg werden de hoogste prijzen betaald voor paarden wiens moeder of grootmoeder top sportpaarden heeft gebracht. De collectie trok duidelijk kopers met een goed oog voor fokkerij!”

Drie paarden naar Polen, negen naar Duitsland

Drie talenten verhuizen naar Polen, waaronder de vierjarige Chacoon Blue-zoon Cowboy de Kalvarie Z. De halfbroer van Olivier Philippaerts’ 1.55m-troef Fleur de Kalvarie bracht 38.000 euro op. Voor de opvallend getekende vierjarige Oberlin (Berlin x Zirocco Blue) werd 30.000 euro betaald. De vijfjarige Nilmé (Verdi TN x Chin Chin) blijft dichter bij huis. Deze halfbroer van twee 1.55m springpaarden verhuist voor 28.000 euro binnen de Nederlandse landsgrenzen.

Met negen aankopen oogde Duitsland erg gecharmeerd van de Nederlandse fokkerij. Zo zal de zevenjarige Tangelina EH (Tangelo van de Zuuthoeve x Darco), een kleindochter van Walnut de Muze, daar haar carrière vervolgen. De 12-jarige Golden Times P (Goodtimes x Indorado) bracht 20.000 euro in het laatje. De ervaren 1.30m ruin gaat een toekomst in de Verenigde Staten tegemoet.

18.000 euro voor duurste fokmerrie

LMK Emma (Emerald van ’t Ruytershof x Peter Pan) werd de bestbetaalde fokmerrie in de collectie. Kopers uit Zuid-Afrika legden 18.000 euro neer voor de zesjarige merrie die drachtig is van Diarado. De negenjarige Jinook (Diamant de Semilly x Baloubet du Rouet) zal haar vergezellen op deze reis. Drachtig van Arezzo VDL, vertrekt zij voor 14.000 euro naar dezelfde stal.

Volledige collectie

Bron: persbericht