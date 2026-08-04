50.000 euro voor Glock’s Tamberlin bij HorseSales Auction

HorseSales Auction organiseerde zondag een veulenveiling en een dag later een veiling van springpaarden. Bij de veulens was United Touch-dochter Honey ANT GA (mv. Clinton) het meest in trek. Dit merrieveulen gaat voor 26.000 euro naar Ierland. Duurste springpaard was Glock’s Tamberlin (Carrera x Berlin). Deze driejarige zoon van Glock’s Ambelina JB, die door Gerco Schroder in de internationale sport werd uitgebracht, kwam voor 50.000 euro in handen van een koper uit de Verenigde Staten.

Ellen Liem Door

Naast de veilingstopper bij de veulens wisselde er nog meerdere voor bedragen van ruim 10.000 euro van eigenaar. Het hengstveulen Devil’s Touch (Aganix du Seigneur x United Touch) gaat voor 16.000 euro naar Polen. Heartbreaker-zoon Holy Moley vh Gouden Bit (mv. Asca Z) bracht 15.000 euro op en gaat naar Zweden. Voor Chaccoloma H (Chacco-Blue x Heartbreaker) liep de biedingen op tot 14.000 euro. Dit merrieveulen gaat naar Roemenië.

Van de 37 aangeboden veulens werden er 36 verkocht. De gemiddelde prijs kwam op bijna 10.000 euro.

Springpaarden

Bij de springpaarden werd er naast veilingtopper Glock’s Tamberlin ook flink geboden op de vijfjarige merrie El Ciske RV Z (Eldorado v/d Zeshoek TN x For Pleasure). Na een biedstrijd tussen Amerikaanse topruiters en een Chinese investeerder, trok de laatste voor 40.000 euro aan het langste eind.

Volledige collectie