51.000 en 36.000 euro voor V-Power-veulens in Hannover

Op de veulenveiling van Hannover kwamen vrijdag 111 veulens onder de hamer. Twee nakomelingen van Vivaldi-kleinzoon V-Power, kampioen van de Westfaalse hengstenkeuring van 2022 en in de aansluitende veiling voor 1,2 miljoen euro afgeslagen, waren het meest in trek. Absolute veilingtopper was Valergo (V-Power x Danone). Dit hengstveulen werd voor 51.000 euro afgeslagen naar de Verenigde Staten.