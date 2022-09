60.000 euro voor merrieveulen van Chacco Blue op Flanders Foal Auction

Chacha van het Oosthof Z (v. Chacco Blue) was gisteren met afstand de topper van de veiling op de Flanders Foal Auction in Opglabbeek. Het merrietje, dat een kleindochter is van Carthina Z, de moeder van onder andere Emerald van t Ruytershof en Diamanthina van t Ruytershof, werd verkocht voor een bedrag van 60.000 euro.