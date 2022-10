60.000 euro voor tweejarige palominohengst bij Sandbrink

Op de veiling van Dressuurstall Sandbrink was Be Golden (Belissimo M x Rff the Alchemist xx) veruit het meest in trek. De tweejarige palominohengst werd afgeslagen voor 60.000 euro.

Het tweede geld werd betaald voor Fitalos (Franklin x De Niro). Deze tweejarige hengst, een halfbroer van reserve-wereldkampioen bij de vijfjarigen Vitalos, blijft voor 46.000 euro in Duitsland. De tweejarige hengst Just for You (Janeiro Platinum x Carpaccio) kwam voor 44.000 euro in handen van Duitse kopers.

Bron: Horses.nl