60e Youhorse.auction: Goedgekeurde Armilou veilingtopper met 38.000 euro 

De 60e editie van Youhorse.auction werd dinsdagavond 1 april feestelijk gevierd met een bruisende veiling vol internationale belangstelling. Hoogtepunt van deze jubileumeditie was de goedgekeurde Armison-zoon Armilou die voor 38.000 euro werd verkocht naar Spanje.

De in Mecklenburg gekeurde Armilou (Armison x Balou du Rouet) was een waardig hoogtepunt van de 60e editie van Youhorse.auction. De zesjarige hengst kon voor 38.000 euro duidelijk ook op goedkeuring rekenen van Spaanse kopers. De driejarige merrie Saturday Night VDB (Donthargos x Back Gammon) deed echter niet veel voor hem onder. Met een bod van 34.000 euro werd ze gekocht door kopers uit de Verenigde Staten.

De vierjarige merrie Virreina vd Donkhoeve (Charisto vd Heffinck x Kato T Z) werd voor 26.000 euro verkocht naar Polen. Van dezelfde fokker vertrekt ook Victoria P vd Donkhoeve (Qupido x Verdi) voor 22.000 euro naar Polen.

Nog vier voor 15.000 euro of meer

Twee zevenjarigen zullen hun carrière voortzetten in Zweden: de ruin Carlo VA (Clarimo x Alcatraz) voor 22.000 euro en de merrie Diamond’s Lady (Diamant de Semilly x Burggraaf) voor 19.000 euro. De zesjarige ruin Chaccolano (Chacgrano x Landor S) ontving het winnende bod van 18.000 euro vanuit Saudi-Arabië. Diezelfde som werd betaald voor de negenjarige ruin Baron van Nesha (Balpar de Trebox Z x Concorde) door kopers uit Roemenië.

Mensen samenbrengen

Wat een fantastische avond! En we kijken al vooruit naar de volgende mijlpaal,” zegt een trotse Mario Everse. “We zijn enorm dankbaar voor de groei van Youhorse.auction tot een wereldwijd platform. Onze dank gaat uit naar de inzenders, die hun paarden via ons wereldwijd in de etalage kunnen zetten, en natuurlijk naar ons geweldige team. Het mooiste van veilen is mensen samenbrengen: tevreden kopers én tevreden verkopers. En die magie van de selectiedagen… het ontdekken van een toptalent dat uiteindelijk als veilingtopper eindigt. Dat blijft elke keer weer bijzonder.”

Youhorse.auction ziet de groep tevreden kopers gestaag groeien. “De referenties stapelen zich op. Steeds vaker ontvangen we video’s en uitslagen van paarden die via onze veiling verkocht zijn en inmiddels succesvol presteren. Dat is misschien nog wel het mooiste bewijs dat we op de goede weg zitten”, vertelt Mario Everse.