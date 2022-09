720.000 euro voor zevenjarige Zambesi-ruin op Dutch Sport Horse Sales

Het vorig jaar gevestigde record sneuvelde vanavond bijna in de Dutch Sport Horse Sales. Als één van de tien naar Amerika verkochte springtalenten leverde de ongekend vermogende Zambesi-ruin een topprijs van €720.000 op. Het gros van de paarden is in buitenlandse handen terechtgekomen en opnieuw heeft het team van de Dutch Sport Horse Sales een uitstekende collectie aan de man gebracht op het Peelbergen Equestrian Centre.

Tijdens de 18e editie van de Dutch Sport Horse Sales zijn de paarden, die geselecteerd zijn door familie Hendrix en Yves Houtackers, verkocht naar Zweden, Zwitserland, Amerika, Finland, Portugal en Nederland. Zoals in het voortraject al duidelijk was geworden, was er veel interesse voor de 21 vier- tot en met zevenjarige springpaarden.

Gemiddeld 180.000 euro

Gemiddeld brachten de paarden ruim €180.000 op, waarmee de gemiddelde prijs net iets lager uitviel dan vorig jaar. “Als organisatie zijn we zeer tevreden. Deze tijden brengen economische uitdagingen voor iedereen mee en daar hebben we voorafgaand aan de veiling ook zeker wel bij stilgestaan. Dat we desondanks zulke resultaten hebben kunnen behalen, is geweldig”, reageert Paul Hendrix.

“Het is ieder jaar een doelstelling van ons om met een zo sterk mogelijke collectie voor de dag te komen in de Dutch Sport Horse Sales en daar werken we met z’n allen lang naar toe. Ik ben er zeker van dat we een aantal van deze paarden absoluut gaan terugzien in de topsport.”

Buitenland

Een Amerikaanse klant van Mathijs van Asten trok aan het langste eind in het biedduel om Khaleesi (v. Zambesi), één van de vier zevenjarigen in deze collectie. Ook werden er goede prijzen neergelegd voor onder meer de zesjarige Kannan-dochter Oracle, die voor €240.000 naar Amerika vertrekt, terwijl de vijfjarige Uptons Magic (v. Diacontinus) en Manchester (v.Grand Slam VDL) beide €230.000 opbrachten. “We zijn heel blij dat onze vaste klanten hier hun slag weer hebben geslagen en we ook diverse nieuwe klanten hebben kunnen verwelkomen”, aldus Paul Hendrix.

Goede doel

Het was een avond met meerdere hoogtepunten en het vorig jaar gevestigde record van €750.000 werd bijna geëvenaard. De geslaagde avond op het Peelbergen Equestrian Centre werd afgesloten met een donatie vanuit de Dutch Sport Horse Sales aan de Maastro Clinic, die een cheque van €15.000 toegekend kregen.

