75.000 euro voor veilingtopper in September Deals van Horsedeals

Gisteren eindigde de online veiling van HorseDeals. Zoals altijd bevatte de September Deals collectie bevroren rietjes van een groot aantal top presterende hengsten, maar ook negen exclusieve embryo’s en drie fokmerrie’s... en prestatiegenen verkopen altijd!

Veilingtopper van de avond was de fokmerrie Charade de la Roque (Coltaire Z x Nabab de Reve) voor een bedrag van 75.000 euro Zij is een dochter van Walloon de Muze en kleindochter van de legendarische Querly Chin. Daarnaast is ze ook de half zus van Centa de Muze en Toupie de la Roque.

26.000 euro voor embryo van Dominator 2000 Z

Bij de embryo’s was dat van Dominator x Azuela de Muze het meest populair, deze embryo werd verkocht voor 26.000 euro. Azuela is de moeder van 1,60m-springpaarden Vedet de Muze en Felini de la Pomme. Ook het embryo van Chacco Blue x Notre-Dame van’t Roosakker viel in de smaak en werd geveild voor een bedrag van 22.000 euro. Notre-Dame is een kleindochter van Electra van’t Roosakker en is zelf actief op 1,50m-niveau. Het laatste bod op het embryo van Chacco Blue x Cornella Z kwam met 18.000 euro uit Nederland. Cornella Z is de halfzus van de enige echte Scuderia 1918 Tobago Z. Een koper uit Polen verzekerde zich van het embryo van Emerald x Prima Donna voor 17.000 euro. Prima Donna is een uitzonderlijk getalenteerde kleindochter van de wereldberoemde Electra van ’t Roosakker.

32.000 euro voor rietje van Chacco Blue

Het grootste deel van de collectie bestond uit rietjes, verschillende blijven in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Oostenrijk en Duitsland. Voor het rietje van Chacco Blue werd er maar liefst 32.000 euro geboden!

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die aan de veiling hebben deelgenomen en wenst haar klanten veel succes in de fokkerij. Wij kijken nu al uit naar de volgende online veiling van 21-28 November.