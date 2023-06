78.000 euro voor embryo van For Pleasure x Panama du Seigneur

Bij het Franse veilinghuis Ekestrian kwamen 47 embryo's, veulens en fokmerries onder de veilinghamer. Voor een van de laatste embryo's van Panama du Seigneur werd met afstand het meeste geld betaald. Het vrouwelijk geïmplanteerde embryo van For Pleasure x Panama du Seigneur leverde 78.000 euro op.

Het tweede duurste embryo was een embryo van Chacco Blue x Kannan GFE x Quick Star x Quidam de Revel. Ook dit embryo is al geïmplanteerd en leverde 43.000 euro op. Het duurste veulen werd voor 30.000 euro afgeslagen. Dit was een merrieveulen van Balou du Reventon uit Baby Fee des Hazalles, de 1.50m springende topmerrie van Grégory Wathelet. Het tweede geld werd betaald voor een merrieveulen van Chacco Blue uit een Quidam de Revel-moeder en werd voor 24.000 euro verkocht.

De duurste fokmerrie werd geleverd door Carthago Z. De merrie uit een Cor de la Bryère-moeder is drachtig van Chacoon Blue en de teller kwam uit op 22.300 euro. Een zesjarige volle broer van 4 Sure alias Macanua, een schimmelruin van Chacoon Blue X Fair Play du Bois leverde 21.200 euro voor zijn eigenaren op.

Bron: Horses.nl