79.000 euro voor zesjarige I’m Special de Muze-dochter

De zesjarige I'm an Angel P&A Z was met afstand de veilingtopper van de New Year Edition 2023 van ET Auction. De merrie van I'm Special de Muze uit een Red Star moeder werd voor 79.000 euro afgeslagen en vertrekt voor dit geld naar België.

Het tweede geld werd betaald voor de driejarige hengst Take That (Kalaska de Semilly x Carthago). De vos werd voor 74.000 euro afgeslagen en valt voor dit geld in handen van Canadese eigenaren. Het derde geld volgde op ruim 40.000 achterstand en werd betaald voor de eveneens driejarige hengst Cum Laude Es Z (Cumano x Kannan). De hengst vertrekt voor 32.000 euro naar Marokko.

Volledige collectie en alle prijzen

Bron: Horses.nl