80.000 euro voor Cicero-merrie bij BWFA

Met een veilinghoogtepunt van 80.000 euro voor de zesjarige Cicero-dochter Coupe de Coeur, de afslag van het Chacco-Blue-veulen Whiskey van ’t Gebergte voor 32.000 euro, een gemiddelde prijs van 17.500 euro voor 28 veulens en een 100% verkoopscore kijkt het BWFA-team terug op een top Sea Coast 2022 editie. Opvallend detail: alle veulens brachten minimaal 10.000 euro op.

Eindelijk mocht het weer. Na twee gelimiteerde corona jaren kon BWFA weer voluit gaan tijdens de 2022 editie. En die gaat de boeken in als niet te vergeten. De Sea Coast Stables van Gudrun Patteet en Alain Cloet opende hun deuren voor meer dan 400 VIP genodigden. En ook het publiek liet zich massaal zien. Dat resulteerde in een fantastische ambiance waarin de veilingitems vlot van hand gingen.

Veilingtopper naar jeugdamazone

In iets meer dan drie uur tijd koppelde veilingmeester Chris de Heer de 34 loten aan een nieuwe eigenaar. Met 80.000 euro gaat Cicero-dochter Coupe de Coeur als veilingtopper de boeken in. Zij vindt een nieuw thuis bij een Belgische jeugdamazone. Ook leeftijdsgenoot Quyana van het Eikehof (v. Fantomas de Muze) blijft voor 40.000 euro binnen de landsgrenzen. De met Grand Prix-potentie bestempelde Let’s Go (v. Diarado) komt voor 64.000 euro op stal bij een Amerikaanse CSI5* amazone.

Veulens

Van de 28 veulens trok Whiskey van ’t Gebergte, een Chacco-Blue uit de stam van Valentina van t Heike, de kar. Hij vertrekt voor 32.000 euro richting Noorwegen. Leeftijdsgenote Charisma ter Putte, een Chacoon Blue-dochter uit de stam van Elvis en KWPN-verrichtingskampioen New Pleasure, komt voor 30.000 euro in Canadese handen.

Whiskey van ’t Gebergte (Chacco Blue x Numero Uno). Foto: BWFA

Klapscheut

Klinkende cijfers waren er eveneens voor de uit de ‘Klapscheut’ afkomstige World Class van Hippolux (v. Comme il Faut) en Whitenhaven BS (v. Kashmir van Schuttershof) die voor respectievelijk 26.000 euro en 24.000 euro werden afgeslagen. Zij werden op hun beurt in de dubbele getallen vergezeld door de voor 20.000 euro afgeslagen Eros van het Lindenhof (v. Ermitage Kalone) en Wu Tang d’O (v. Tangelo vd Zuuthoeve) die naar Ierland en Duitsland vertrekken.

Bron: Persbericht