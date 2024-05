80.000 euro voor driejarige Pegase van ’t Ruytershof in Youhorse.auction

De tweede veilingavond van Youhorse.auction werd afgesloten met een spectaculair biedduel om de driejarige Rodeo (Pegase van ’t Ruytershof x Quasimodo van de Molendreef). Voor 80.000 euro viel hij in handen van een koper uit de Verenigde Emiraten.

Het was een inwoner van Dubai die het winnende bod plaatste op Rodeo, waarbij hij flink tegengas kreeg vanuit Mexico. De toekomst ziet er zonnig uit voor de Verenigde Arabische Emiraten, want het bleef niet bij dit jonge talent. Maar liefst acht paarden uit de collectie mogen hun carrière daar gaan vervolgen. Zo ook de vierjarigen Pablo (Jardonnay VDL x Quasimodo van de Molendreef) en Hightana (Highway M TN x Cayetano L). De zesjarige merrie Clara (Casallco x Quipeggio) en de zevenjarige merrie Malta (Tangelo van de Zuuthoeve x Numero Uno), verkocht voor 40.000 en 32.000 euro, behoren eveneens tot dit groepje en worden zelfs stalgenoot van Rodeo.

Ook de zesjarige Clara (v. Casallco), verkocht voor 40.000 euro, vertrekt naar Dubai

Nadat Youhorse.auction op de maandagavond naar veertien verschillende landen verkocht, bereikte de tweede helft van de collectie op dinsdagavond eveneens gegadigden over de hele wereld. Zo plaatsten ook kopers uit Tunesië, Mexico en Iran een winnend bod.

WK-merrie Enjoy

De driejarige Periva LF Z (Pegase van ’t Ruytershof x Pilot de Hus) vertrekt voor 18.000 euro naar Bulgarije. Een Duitse stal kocht de driejarige hengst Espoir B Z (Emerald van ’t Ruytershof x Montender) voor 30.000 euro. De zesjarige kwaliteitsmerrie Enjoy Z (Emerald van ’t Ruytershof x Caretano Z), die afgelopen jaar deelnam aan de World Breeding Championships voor vijfjarige springpaarden, viel in Nederlandse handen.

Van ’t Ruytershof-hengsten

Organisator Mario Everse vertelt: “Zo! Dat was weer een geslaagde veilingavond. Opvallend was dat nakomelingen van Van ’t Ruytershof-hengsten heel populair zijn. We hebben deze twee dagen veel vaste klanten blij kunnen maken en nieuwe kopers mogen verwelkomen. Fantastisch als zij zich dan meteen in het biedduel storten. We hopen natuurlijk dat alle kopers veel geluk aan de paarden gaan hebben!”

Nieuwe kansen op 4 juni

De organisatie van Youhorse.auction is achter de schermen alweer bezig met de volgende editie. Mario Everse blikt alvast vooruit: “Nieuwe ronde, nieuwe kansen op dinsdag 4 juni! We richten ons in juni op sport én fokkerij. Naast losspringtalenten en gereden paarden veilen we ook speciale fokmerries, veulens en embryo’s.”

“Op maandag 13 en dinsdag 14 mei organiseren we de bijbehorende selectie- en videodagen. De maandag is voor veulens, fokmerries en jonge paarden. Op dinsdag bouwen we een lijntje en een parcours voor de gereden paarden. Mochten mensen een opvallend sporttalent, interessante fokmerrie, goed veulen of genetisch hoogstaand embryo willen verkopen, dan kunnen ze zich aanmelden via www.youhorse.auction.”

Volledige collectie

Bron: Persbericht