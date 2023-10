19.000 euro de topprijs op Veulenveiling Tolbert

Op de Veulenveiling Tolbert van Stal Brouwer Actions is Terence VBT (Conthalou x Berlin) met 19.000 euro het duurst verkochte veulen geworden. Taccoron VBT (Chaccothage Blue PS x Veron) bracht met 16.000 euro het tweede geld op. Beide hengstveulens komen uit dezelfde moederlijn; de moeder van Terence VBT is een halfzus van Taccoron VBT.

Elin RV Z (Emerald van ’t Ruytershof x Lord Z) werd met 12.000 euro het best verkochte merrieveulen. Trueminka (Continental Blue x Arezzo VDL) volgde haar op met 11.500 euro en twee veulens gingen voor 11.000 euro van de hand; Take a Chance On Me H (Blue Hors Santiano x Johnson), daarmee het duurste dressuurveulen, en To The Point VDW (Peru’s Dumoulin x Axioma’s Casanova C).

Bron: Horses.nl