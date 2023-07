95.000 euro voor achtjarige Arezzo-zoon op de Wolden Summer Sale

De achtjarige Karfield (Arezzo VDL x Namelus R) werd gisteravond bij uitstek de veilingtopper op de Wolden Summer Sale. De charmante vosruin werd voor 95.000 euro afgeslagen aan iemand in de zaal op het terrein van CH de Wolden. De kleindochter van Atendri, Tendri VDL (v. Carrera VDL), was het duurste veulen en wisselde voor 26.500 euro van eigenaar.

Zeventien veulens en zes springpaarden kwamen zaterdagavond onder de veilinghamer op de Wolden Summer Sale. Veilingmeester Peter van der Waaij bracht de dieren onder de hamer.

95.000 euro voor Karfield

Het duurste sportpaard dat zaterdagavond van de hand ging was de achtjarige Karfield v. (Arezzo). Het hoogste bod werd uitgebracht door een van de aanwezigen in de zaal op het terrein van CH de Wolden. Karfield is de zus van voormalig 1.60m springpaard Wimette en van 1.50m springpaard Zamette. Verder is Karfield nauwverwant aan de goedgekeurde hengst Kardinaal HX, het Grand Prix-springpaard Sjarmette en de wereldberoemde Nirmette van de succesvolle Duitse ruiter Markus Fuchs.

Het op een na duurste paard was de vijfjarige ruin Lethbridge Champion Z, een zoon van Luigi d’Eclipse. Onder het zadel van Maikel van der Vleuten springt de Catoki-hengst overtuigend op vijfsterren niveau en rijgt hij de ene klassering na de andere aaneen. Lethbridge Champion Z wisselde voor 46.000 euro van eigenaar.

Duurste veulens

Wat de veiling van springgefokte veulens aangaat was het veulen Tendri VDL het duurste van de veiling. Dit merrie-veilen van Carrera VDL x Harley VDL x Contender heeft een bedrag van 26.500 euro opgebracht. Voor dit geld vertrekt het veulen naar Amerika. Het tweede geld werd betaald Tehelena. Deze dochter van Zirocco Blue uit een Dallas-moeder ging voor 24.500 euro weg.

Bron: Horses.nl/ persbericht