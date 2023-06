Klosterhof Medingen: St. Emilion-veulens in trek, topprijs voor merrieveulen

Op de veulenveiling van Klosterhof Medingen waren de veulens van St. Emilion in trek. Veilingtopper was Satisfaction (St. Emilion x Helium). Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 30.000 euro en gaat voor dat geld naar Denemarken.

De vierjarige premiehengst St. Emilion leverde ook het op een na duurste veulen. Dat was So Amazing (mv. Bonds). Dit merrieveulen kwam voor 22.000 euro in handen van Duitse kopers. Ook het derde geld werd betaald voor een merrieveulen van St. Emilion. Deze Smiley (mv. Quantensprung) blijft voor 15.000 euro in Duitsland.

Duurste hengstveulen

Duurste hengstveulen was Empire (Escaneno x Sir Donnerhall). Hij blijft voor 14.000 euro in Duitsland.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl