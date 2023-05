Aanstaande dinsdag de zevende editie van The Youngsters Auction; mis het niet!

Aanstaande dinsdag is het uw kans om te investeren in enkele zeer getalenteerde vijf- tot zevenjarige springpaarden in de live veiling van The Youngsters Auction. Tijdens een avond vol kwaliteitspaarden, VIP-diner en entertainment kunt u uw toekomstige troef aanschaffen. “We zijn erg enthousiast over onze collectie en kijken uit naar de veiling aanstaande dinsdag. We hebben de afgelopen weken veel belangstelling gehad en zelfs voor last minute klanten is het nog mogelijk om op maandag de 22e of op dinsdagochtend of -middag de veilingpaarden te proberen!”, aldus Peter van der Waaij.