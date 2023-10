Aanstaande dinsdag: The Youngsters Auction met 25 getalenteerde drie- & vierjarigen in dehoofdrol

“We kijken enorm uit naar deze veiling aanstaande dinsdag!”, laat Peter van der Waaij namens de organisatie van The Youngsters Auction weten. “We hebben zoveel positieve reacties ontvangen en we hopen dat onze klanten hun favoriet mee naar huis kunnen nemen.” Op dinsdag 10 oktober begint de live presentatie om 16.30 uur, gevolgd door een VIP-diner om 19.00 uur en de live veiling vanaf 20.00 uur. Als je de live veiling niet kunt bijwonen, kun je de veiling volgen via ClipMyHorse.TV en online meebieden.

De veilingcollectie bestaat uit twintig driejarige talenten en vijf vierjarigen. De opvallende merrie Extra WS (Emerald x For Pleasure) is absoluut één van de blikvangers. “Zij is denk ik één van de meest besproken paarden die we tot nu toe in onze veiling hebben gehad. Met haar looks, haar afstamming en haar manier van springen is Extra WS een heel compleet paard”, aldus Peter van der Waaij.



Naast de veelbelovende groep driejarigen zijn er ook vijf interessante vierjarige springpaarden aan de collectie toegevoegd. “Alle vijf interessante paarden met hun eigen kwaliteiten. De Eldorado van de Zeshoek-zoon Oklahoma valt op door zijn vermogen en uitzonderlijke galop, Tias Horta heeft een super instelling en komt uit de beroemde familie van Erenice Horta en Coco Legende is een merrie waar iedereen naar op zoek is”, vat Biba van der Waaij de groep vierjarigen samen.

Extra WS is een door Waaij Stud gefokte merrie van Emerald x For Pleasure en is zeker één van de blikvangers van de collectie. Foto © DigiShots

Talenten uit eigen fokkerij

De collectie driejarigen bevat maar liefst acht paarden uit de fokkerij van Waaij Stud. “Het is heel mooi om te zien hoe deze zelf gefokte paarden zich ontwikkelen en hopelijk verhuizen ze naar een aantal vooraanstaande sportstallen”, vertelt Jasper van der Waaij. “Naast de zelf gefokte paarden zijn er ook meerdere paarden die we als veulen of op zeer jonge leeftijd hebben aangekocht, zodat ze ons hele programma hebben doorlopen en we ze door en door kennen.”

Live presentatie springen

The Youngsters Auction is een live en online veiling en er is nog een beperkt aantal VIP-tickets beschikbaar. Het belooft een gezellige avond te worden vol getalenteerde paarden, eten, drinken, sfeer en entertainment. De live presentatie zal ook zeer interessant zijn, aangezien alle veilingpaarden live zullen springen – het gros zal vrijspringen, een aantal onder het zadel.

Programma The Youngsters Auction

Dinsdag 10 oktober 2023

16.30 uur: Presentatie springen 3- & 4-jarigen

19.00 uur: VIP Diner

20.00 uur: Start veiling

Livestream: ClipMyHorse.TV

