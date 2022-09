‘Abnormaal veel kwaliteit’ in één-na-laatste veiling Stal Brouwer

Was Suus Kuyten je de vorige keer net te snel af? Is er nog plekje vrij in de opfok? Morgen is het alweer tijd voor de derde en een-na-laatste Stal Brouwer Auction van dit jaar, met minstens zoveel kwaliteit. De 79 veulens komen vanaf 19.00 uur onder de hamer in HJC Manege te Tolbert.

Clynn van HH (Clarimo x Million Dollar HH) is zo’n veulen waar je mee thuis kunt komen. Eentje uit een sterke Holsteinerlijn. Met Bengtssons voormalige tophengst als vader, een Bezirksprämie-merrie als moeder – met de opkomende 1,60 m.-hengst Million Dollar (v. Plot Blue) als vader -, zijn de verwachtingen van deze schimmelhengst nu al hooggespannen.

Halfbroer van Happy Boy

Ook in deze veiling meerdere kwaliteitsvolle nakomelingen van Emir R. Wat te denken van Sam (mv. Odermus R)? Grootmoeder Eamelusiena is ook de moeder van de graag geziene hengst Namelus R, en één van de succesvolle halfbroers van Sam is Happy Boy (v. Indoctro), waarmee Tim Price vorig jaar nog tweede werd in de viersterren Nations Cup eventing in Le Pin. Ook C.Amelusina R 60 (v. Mister Blue, 1,50 m.) en Bobby (v. Concorde, 1,60 m.) zijn nauw verwant aan Sam.

Le Kannan

Nog op zoek naar een goede nakomeling van Le Kannan, de hengst die onlangs voor de helft is verkocht aan de springstal van Van Grunsven en verder gaat in de sport onder Demi van Grunsven? Ook die is te vinden in de veiling. De merrie Sauve Qui Peut (mv. Cezaro) komt Hannover Stutenstamm 1188704 en is interessant voor sport en fokkerij.

75.000 euro in 2017

Ook voor de dressuurliefhebbers valt er wat te kiezen in Tolbert. Indruk maakt bijvoorbeeld Savian, een zoon van de jonge Apache Novian. Dit veulen is gefokt door de fokker van Novian uit een Desperado-moeder en lijkt alle kwaliteit in huis te hebben om het succes van zijn vader en grootvader minimaal te evenaren. Uit tweede moeder Indiana Jones komt Metallic (v. Franklin), in 2017 op de Starsale Auction verkocht voor 75.000 euro.

‘Betere veulens naar de veiling’

Tot slot een speciale vermelding voor Sexy Lady Utopia (Ferro x Tuschinski). “Ook weer een veulen met veel kwaliteit uit een goede stammetje”, aldus veilingorganisator Marthijs Brouwer. “Ik vind het oprecht abnormaal hoe veel kwaliteit is aangemeld voor deze veiling. We merken dat fokkers met hun betere veulens naar de veiling komen en dat komt omdat de prijzen die betaald worden goed zijn.”

Stal Brouwer Auctions, editie Tolbert

Zaterdag 1 oktober

16.00 uur: presentatie veulens

19.00 uur: aanvang veiling