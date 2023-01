Al Shira’aa verandert de paardensport in UAE

Het team van Flanders Foal Auction is neergestreken op het CSI4*-W concours in Abu Dhabi, waar vandaag de allereerste Flanders Embryo Auction plaatsvindt. Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts veilden al vaker in de UAE en zijn nu uitgenodigd door HH Sheikha Fatima, de drijvende kracht achter de paardensport in de Verenigde Emiraten. Haar invloed op de sport hier is immens. De kleindochter van de oprichter van de UAE heeft sinds elf jaar in Engeland een stoeterij met fokmerries en jonge sportpaarden en hoopt dat uit deze groep de volgende Grand Prix-springpaarden komen voor de Arabische ruiters.

Het internationale concours is van een hoge Europese standaard met een Arabische touch, waar steeds meer ruiters op af komen. “72 paarden zijn ingevlogen vanuit Europa, elk jaar zijn het er meer. Tien jaar geleden had je hier max 28 ruiters in een 1.40m proef, tegenwoordig zijn er al 80 tot 100 ruiters die een 1.55m proef kunnen springen. De sport is hier zo groot en professioneel geworden dankzij Sheikha Fatima”, vertelt event director Samantha Kettle (30), die vanaf haar 18e al voor de Al Shira’aa Stables werkt. De meeste tijd van het jaar brengt Samantha door in de UK, al is ze zelf in Abu Dhabi geboren in de tijd dat haar vader racepaarden trainde voor een sjeik.

Flanders embryo’s foutloos

Ze kijkt met een schuin oog naar de piste. In de rubriek voor zesjarigen springen zelfgefokte en als veulen aangekochte paarden van de Al Shira’aa Stables mee. “Onze eerste aangekochte Flanders embryo’s sprongen hier ook al foutloos bij de vijfjarigen. Dat geeft veel motivatie. Sheikha wilde iets nieuws en innovatiefs aan het concours toevoegen, ‘something exciting’, een Flanders Embryo Auction. Om de beste bloedlijnen van de Europese fokkers aan te bieden aan de Emirati.”

Toegegeven, de meeste Arabische ruiters zijn niet op zoek naar een veulen dat nog geboren moet worden, maar naar een kant-en-klaar paard waarmee ze direct op concours kunnen. “Maar we weten inmiddels ook allemaal hoe duur dat is. Wij zijn ervan overtuigd dat het kopen van een zeer goed gefokte embryo of veulen via Flanders een unieke kans is om straks een heel bijzonder springpaard op stal te hebben.”

Groei van Al Shira’aa

Samantha Kettle begon zelf als amazone op de Al Shira’aa Stables. “We kochten een paard van Marion Hughes in Ierland en twee paarden van hier. Inmiddels heeft Sheikha 170 paarden in de UK en zo’n 50 tot 60 in de Emiraten. Ze heeft een eigen stoeterij, een stal hier, ondersteunt het UAE-team en de Nations Cup. We hebben nog twee Grand Prix-paarden om UAE mogelijk te kwalificeren voor de Olympische Spelen, daarna valt er een gat. Grand Prix-paarden koopt ze allang niet meer, daar gelooft ze niet meer in, ze moeten voortkomen uit de eigen opleiding en er komt een heel grote groep paarden aan.”

In Engeland zijn vier ruiters daarmee bezig onder leiding van Harvey Stuart. “Het kost tijd, maar we zijn geduldig. Dit is wat ons de meeste vreugde geeft. Het ontwikkelen van jonge paarden tot Grand Prix. Een jaarlijks doel is het kwalificeren van jonge paarden voor het WK in Lanaken. De kwalificatie is op Bolesworth International en dat is nu meerdere keren gelukt. Altijd leuk als fokker en eigenaar. Dat je op Zangersheide kan starten zonder verplicht een tafel te hoeven kopen. Er is trouwens nog een voordeel om een Flanders embryo te kopen, je kan jezelf als fokker registreren en daardoor deelnemen aan de jonge-paardenkampioenschappen in eigen land, in Engeland is er zelfs een fokkersbonus te winnen.”

Geen ‘shit level’

Sheikha Fatima probeert zich op de kaart te zetten als fokker en tegelijkertijd het AES stamboek naar hoger niveau te duwen. “Zodra ze een jaar of zes zijn en goed opgeleid komen de paarden naar de UAE. Het is bijzonder hoe ze de springsport hier ontwikkelt. Zonder haar zou het niveau nooit zo hoog zijn als dat het nu is. Het is geen ‘shit level’ meer. Als je op dit concours een proef wil winnen, moet je van goeden huize komen.”

Zelf is Sheikha Fatima de eerste dagen nog niet op haar eigen concours geweest. “Ze kijkt de live streaming, ze is ook zo druk. Het is ongelooflijk wat zij allemaal doet. Het is ook geen toeval dat Alicia MacDonald, director, en ik haar vertegenwoordigen. Vrouwen in toch wel een mannencultuur. Sheikha is geen feminist, maar steunt de vrouwen in de UAE wel. Ze is ook chairman van de Fatima Bint Mubarak Ladies Sport Academy, die Arabische vrouwen in welke sport dan ook ondersteunt richting de Olympische Spelen. Ze is zelf ook een heel sterke vrouw, we hebben veel respect voor haar, voor wat ze doet. Als ik zelf een meeting in ga met twintig mannen zegt ze van tevoren: ‘Have balls, they have to listen to what you tell them!”, lacht Samantha Kettle.

Ondertussen is de shortlist met embryo’s ook gemaakt. Welke Al Shira’aa Stables gaat kopen, dan gaan we later vandaag weten. De collectie is hier te vinden: www.flandersfoalauction.be . De veiling begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Luk Van Puymbroeck, Samuel Kettle en Gerald Lenaerts. Foto: Wendy Scholten

Bron: Persbericht