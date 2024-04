All Star-zoon gaat voor 32.500 euro onder de hamer op Paardenveilingonline

Al snel na de opening op woensdagavond werd er veel geboden op de geweldige paas collectie van Paardenveilingonline.com. Vanuit alle uithoeken van de wereld werd de recente veiling bij Paardenveilingonline met enthousiasme ontvangen. Paarden zijn verkocht naar onder andere Duitsland, Spanje, België, Polen & Ierland maar ook verder weg als Panama, Guatemala en Marokko met een gemiddelde prijs van 12.000 euro is ook bijna alles daadwerkelijk verkocht.

“We zijn ontzettend blij met het niveau van betrokkenheid en passie dat onze klanten tonen bij onze veilingen. Het is een eer om te werken aan de toekomst van de paardensport en we zijn dankbaar voor de steun van zowel onze trouwe als nieuwe klanten. Samen streven we ernaar om de volgende generatie kampioenen te ontdekken en de paardensport te blijven ontwikkelen en verbeteren.” aldus Alwin en Niels, de initiatiefnemers van deze veiling.

De twee toppers blijven in Nederland

De veelbelovende hengst Azraff SPS Z (All Star x Contendro I), die in de race is om goedgekeurd te worden bij het KWPN, veroverde de veiling met zijn talent en blijft voor een prijs van 32.500 euro in Nederland. En dan hebben we Prada (Grand Slam VDL x Cornet Obolensky), een merrie die ook enorm in trek was en voor maar liefst 28.000 euro in Nederland blijft.

Drie toptalenten blijven binnen de europese grenzen

Naast de enorme belangstelling vanuit Nederland heeft deze veiling ook een stevige reputatie opgebouwd in andere Europese landen. De voorlopig keurmerrie Pursy (Harley VDL x Champion du Lys) gaat voor 18.500 euro naar Duitsland. Cerly S Z (Sterrehof’s Cayetano Z x Vigo D’Arsouilles) reist af naar het zonnige Spanje voor een bedrag van 14.000 euro. En het springtalent Rixon Field (Nixon van ’t Meulenhof x Thunder van de Zuuthoeve) blijft iets dichter bij huis en vertrekt voor 13.500 euro naar een klant in België.

Diverse paarden gaan een verre reis tegemoet

Na een flinke reis over zee begint binnenkort de carrière van hengst Rome (Ramos JW van ’t Meulenhof x I’m Special de Muze) in het tropische Panama, waarvoor hij werd verkocht voor 14.000 euro. Daarnaast zijn er nog paarden die richting Guatemala en Marokko vertrekken.

Binnenkort meer jonge springpaarden

Net mis gegrepen? Paardenveilingonline.com is alweer druk bezig met de volgende collectie: vanaf 15-18 mei heeft u weer nieuwe kansen op compleet nieuwe selectie toptalenten. Dan zullen er naast de jonge talenten ook ingereden paarden t/m 6 jaar worden gepresenteerd in de collectie.

Later dit jaar is er nog 1 andere veiling voor jonge springpaarden (4-7 december) en uiteraard nog enkele veulenveilingen (17-20 juli, 21-24 augustus en 2-5 oktober).

Heeft u nog interessante items die u zou willen veilen? Meldt u zich snel aan voordat alle plekken vergeven zijn. Voor verdere informatie over toekomstige veilingen en registratie, bezoek de website van Paardenveilingonline.