Aloga Auction: 300.000 euro voor Everdale x Decamerone, Dufour en Nederlanders doen aankopen

Nadat Aloga Auction maandag in Sentower Park in Opglabbeek een collectie springpaarden veilde, kwamen vandaag de dressuurpaarden onder de hamer. Van de twaalf dressuurpaarden leverden er acht meer dan op ton op. Veilingtopper was Uberdale-V (Everdale x Decamerone). Deze vierjarige bij het BWP goedgekeurde hengst werd afgeslagen voor 300.000 euro.