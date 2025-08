Astrix Z bereikt 50.000 euro in openingsavond van Youhorse.auction

De zevenjarige Astrix Z zorgde voor een knallende opening van de vakantieveiling van Youhorse.auction op dinsdag 5 augustus, waarbij zijn indrukwekkende verkoopprijs van 50.000 euro de verwachtingen overtrof. De Aganix du Seigneur Z-zoon vertrekt naar de Verenigde Staten, en de voortekenen voor de rest van de veiling zijn meer dan veelbelovend.

“Onze ‘Holiday auction’ is fantastisch begonnen,” steekt Mario Everse, organisator van Youhorse.auction, enthousiast van wal. “Vanuit alle hoeken van de wereld werden er biedingen geplaatst, waarbij er paarden zijn verkocht van Finland tot Zuid-Afrika en van China tot de Verenigde Staten. Wat ons opvalt, is dat het aantal verkopen buiten Europa steeds verder toeneemt. Het is geweldig om te zien hoe Youhorse.auction wereldwijd steeds meer een podium biedt voor deze talentvolle paarden.”

Veel paarden naar het buitenland

De veilingavond brengt ook de vijfjarige merrie Cracy (Cornet’s Quaprice x Chin Chin) naar Spanje voor 22.000 euro. Een bod van 20.000 euro uit China volgde voor de zesjarige merrie Acometa Gold (Acomet x Golden Miller). De vierjarige ruin Vedet 28 (Mumbai van de Moerhoeve x Darco) vertrekt voor 20.000 euro naar Polen terwijl de zevenjarige merrie Nerosa (Guidam Sohn x Numero Uno) voor 19.000 euro overgaat in Zweedse handen.

De vierjarige Rozette PH (Uricas vd Kattevennen x Cicero van Paemel) vertrekt voor 18.000 euro naar Tsjechië, en de zesjarige Cheerleader du Vlist (Cashmere x Triomphe de Muze) vond zijn nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten voor 18.000 euro.

Spannende finale in het verschiet

Met een tweede veilingavond in het vooruitzicht, is Mario Everse optimistisch: “De biedingen gaan goed, maar we weten uit ervaring dat de grootste strijd altijd pas in de laatste minuten begint. Het tweede deel van de collectie is echt iets bijzonders. Naast getalenteerde sportpaarden veilen we ook enkele prachtige veulens, een veelbelovend embryo en twee droompony’s. Mis deze kans niet en neem snel een kijkje op onze website!”