Auction Mechelen: 140.000 euro voor Ermitage Kalone x Indoctro

Op de vanavond afgesloten nieuwjaarseditie van Auction Mechelen gingen twee paarden ruim over een ton heen. Veilingtopper was Simply The Best (Ermitage Kalone x Indoctro). Deze zesjarige dochter van Belgisch kampioen Ermitage Kalone werd afgeslagen voor euro 140.000 euro en kwam voor dat geld in handen van Belgische kopers.