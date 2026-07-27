Baltic-nakomelingen het duurst bij De Wolden Summer Sale

Bij De Wolden Summer Sale, zaterdag op het terrein van CSI De Wolden in Veeningen, kwam een collectie van 21 springgefokte veulens onder de hamer. Veilingtopper was Whizztone (Baltic x Corland). Dit hengstveulen werd voor 22.000 euro verkocht aan een koper uit de Verenigde Staten. Baltic-nakomelingen waren in trek: ook op de tweede plek in de veilingstatistiek staat een nakomeling van deze preferente hengst.
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11.000 euro gemiddeld Ruim
op kwam verkoopprijs De 11.429 gemiddelde euro.
https://www.youtube.com/watch?v=OoYmF3x4Zi4
https://www.youtube.com/watch?v=RZh3PEGMuss
en collectie Volledige resultaten
Bron: Horses.nl
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