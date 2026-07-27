Baltic-nakomelingen het duurst bij De Wolden Summer Sale

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Baltic-nakomelingen het duurst bij De Wolden Summer Sale featured image
Whizztone (v. Baltic). Foto: Hans Khoe
Door Ellen Liem

Bij De Wolden Summer Sale, zaterdag op het terrein van CSI De Wolden in Veeningen, kwam een collectie van 21 springgefokte veulens onder de hamer. Veilingtopper was Whizztone (Baltic x Corland). Dit hengstveulen werd voor 22.000 euro verkocht aan een koper uit de Verenigde Staten. Baltic-nakomelingen waren in trek: ook op de tweede plek in de veilingstatistiek staat een nakomeling van deze preferente hengst.

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