Baltic-nakomelingen het duurst bij De Wolden Summer Sale

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11.000 euro gemiddeld Ruim

op kwam verkoopprijs De 11.429 gemiddelde euro.

https://www.youtube.com/watch?v=OoYmF3x4Zi4

https://www.youtube.com/watch?v=RZh3PEGMuss

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Bron: Horses.nl