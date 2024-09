Belgian Youngsters Auction: Mexico legt de duurste vast

Vrijspringen en tegelijk veilen is een spannend, maar mooi en transparant concept van de Belgian Youngsters Auction. Dat resulteerde zaterdagavond 28 september in 23 verkopen van de 29 aangeboden paarden. Wie oplette kon voor aantrekkelijke prijzen goede paarden vastleggen, want de gemiddelde prijs kwam uit op bijna 16.200 euro.

Er kwamen veel mensen op de veiling af en hoewel de temperatuur onder de 10 graden zakte, steeg de sfeer naarmate de avond vorderde op het Hippodrome de Wallonië in Ghlin. Online werd de veiling ook met veel interesse gevolgd en waren er zeven verkopen via internet.

Twee naar Mexico

Zo vertrekken twee paarden naar Mexico, waaronder Paolo Initials BB (Grandorado TN x Presley Boy) voor 28.000 euro. De driejarige ruin uit de halfzus Callas-Sitte Z (1.60m GP met Christina Liebherr), Sea Coast Atlantic (1.60m GP met Gudrun Patteet) en Riviera Sitte (1.50m) maakte enorm veel indruk bij het springen. Gezien zijn machtsvertoon en een fantastische techniek mag hier veel van verwacht worden.

22.000 euro

Perle de Christal (Cartaro 2 x Quabri de L’Isle) gaat hem vergezellen op de reis naar Mexico en wordt ook stalgenoot voor 22.000 euro. Geen verrassing, gezien haar kwaliteit en superieure reflexen op de sprong. Echt een beter paard uit dezelfde familie als de hengsten Ogano Sitte (1.60m GP), Ugano Sitte (1.50m) en Boston Sitte (1.50m).

Op één na duurste

Met 24.000 euro was Palpitant Sitte (Kavango Sitte x Fidelgo du Houssoit) de op één na duurste. Eveneens een springtalent met veel vermogen uit de stam van de 1.60m Grand Prix paarden Vatson Sitte and Curtis Sitte. De vierjarige Comme Elle Faut de Carmel Z (Comme il Faut x Balou du Rouet), de volle zus van de Zangersheide hengst Comilfo Plus Z, kreeg een nieuwe Belgische eigenaar voor 22.000 euro.

Content

Luk Van Puymbroeck, die de veiling samen met Valentijn De Bock en de familie Boudrenghien organiseerde, is content met het aantal verkopen maar heeft wel wat verbeterpunten in zijn hoofd. “De zesde Belgian Youngsters Auction in het voorjaar gaat op een andere locatie zijn tijdens een springconcours. Dus dichterbij onze doelgroep. We hadden nu goed springende paarden in de collectie, maar ik denk dat de pedigrees nog aantrekkelijker kunnen. We hebben nog een paar stappen te zetten. Feit is wel dat mensen hier voor zeer goede prijzen hebben kunnen kopen. We hopen er nog veel van terug te horen!”

www.belgianyoungsters.auction