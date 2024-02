Bemachtig Topkwaliteit: Drachtige Fokmerries en Exclusieve Embryo’s bij Paardenveilingonline.com

Ontdek de exclusieve wereld van Paardenveilingonline.com & bekijk een ongeëvenaarde verzameling van drachtige fokmerries, exclusieve embryo's en bijzondere rietjes. De veiling die vanaf 14 februari t/m 17 februari online gehouden wordt biedt fokkers wereldwijd een unieke kans om de topgenetica te bemachtigen die hun fokprogramma naar nieuwe hoogten zal tillen. Deze veiling belooft niet alleen succes op korte termijn, maar legt ook de basis voor toekomstige prestaties.Hoge kwaliteit en realistische prijzen mag u verwachten in deze met de hand geselecteerde collectie.

1. Gefokt uit de volle zus van de Olympische hengst Verdi

Cassalla Verdi van de Eijkhof – Casall x Quidam de Revel x Landgraf I

Drachtig van: Corlou PS

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fcfByD58gXw

Deze zevenjarige merrie combineert in haar pedigree de succesvolle Grand Prix-sport- en fokhengst Casall met de volle zus van de befaamde hengst Verdi. Onder Maikel van der Vleuten nam topvererver Verdi deel aan alle grote kampioenschappen, zo won hij teamzilver op de Olympische Spelen in London.

2. Kleindochter van sterk verervende 1.50m-merrie

Princess Cornet DXB – Cornet Obolensky x Argentinus x Eros Platiere

Drachtig van: Chacoon Blue

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WEmPnnebxWo

Deze beloftevolle Princess Cornet DXB combineert niet alleen de gewaardeerde Grand Prix-springpaardenleveranciers Cornet Obolensky en Argentinus, ze komt ook nog eens uit een zeer bewezen moederlijn. Ze is een kleindochter van de internationaal 1.50m-springende merrie Madona PK van Fabrice Galdini, die zelf al meer dan tien internationaal presterende nakomelingen bracht.

3. Topverervers gekoppeld aan de stam van Chanyon

Alexandria HBC Z – Allstar 5 x Chacco Blue x Sandro Boy

Drachtig van: Dourkhan Hero

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cLE6BdvSDAM

Onder Denis Lynch sprong All Star 5 een imponerend palmares bijeen en nam hij deel aan de WEG in Caen en de EK’s in Aachen en Göteborg. Deze interessante kleinzoon van de Grand Prix-merrie Rinnetou Z heeft een veelbelovende start gemaakt in de fokkerij en is hier gekoppeld aan een Hannoveraanse moederlijn.

4. Embryo: Uit de moeder van Corlou PS en Diacentio PS

Implanted embryo – Mylord Carthago x Balcentia

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0d6-gn2rXa8

Implanted embryo – Mylord Carthago x Balcentia

De vier oudste nakomelingen van moeder Balcentia presteren op minimaal 1.40m-niveau, waaronder de veelbelovende hengst Corlou PS (v.Cornet Obolensky) en Diacentio PS (v.Diaron), waarmee Roberto Previtali deelnam aan de finale van het WK voor zesjarigen vorig jaar. Via de fenomenale Grand Prix-sport- en fokhengsten Baloubet du Rouet en Chacco-Blue gaat deze vooraanstaande moederlijn terug op de internationale sportmerrie Centina 10 (v.Cento).

5. Uit een halfzus van H&M Luna van ’t Ruytershof

Implanted embryo – Chacco-Blue x Lightningthina – Merrie

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3au9PRwNk6Y

Topvererver Chacco-Blue is hier samengebracht met één van de beste moederlijnen ter wereld. Moeder Lightningthina van ’t Ruytershof presteerde op 1.35m-niveau en ze leverde al de internationaal 1.45m-geklasseerde Oxbow de Muze (v.Fantomas de Muze) en 1.40m-geklasseerde Coco van ’t Verahof (v.Leipheimer van ’t Verahof).

