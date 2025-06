Bieden op Youhorse.auction geopend

De zon schijnt volop en dat geldt ook voor de talenten in de Youhorse.auction. Het bieden op de Pre Summer Collection is geopend. “En de eerste reacties zijn ronduit enthousiast”, vertelt Mario Everse.

De collectie is sprankelend en gevarieerd: van doorgewinterde concourspaarden tot jonge toptalenten en bewezen fokmerries. Er is voor ieder wat wils, voor de professional, de amateur én de liefhebber.

Collectie

“Onze veilingpaarden voldoen aan de wensen van menig paardenliefhebber. In de afgelopen en komende dagen zijn er weer nieuwe video’s geüpload. Sommige paarden zijn nog op concours geweest, anderen zijn nog een keer fijn gereden of verder ontwikkeld. We zijn er trots op dat de fokkers en verkopers zo hun best doen om hun paarden goed te presenteren.”

De komende dagen verschijnen er nog meer video’s. Houd www.youhorse.auction dus goed in de gaten en wie weet zie je jouw favoriet nóg beter in beeld!

Wat maakt de Youhorse.auction collectie zo bijzonder?

Professioneel geselecteerd en beoordeeld

Getest op vreemd terrein bij Stal Everse, voor een eerlijk beeld van karakter en instelling

Klinisch gecontroleerd door dierenartsen

Een zeer interessante prijs-kwaliteitverhouding

Inzenders (vaak fokkers) liften mee op het wereldwijde bereik van Youhorse.auction

De paarden zijn op afspraak te bezichtigen tot de afslag op dinsdagavond 3 juni. Dus pak je kans en dompel je onder in dit voorzomerse paardenfeest!