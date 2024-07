Bijna 80 paarden en pony’s in jubileumeditie Youhorse.auction

De Nederlandse Youhorse.auction viert alweer de vijftigste editie en viert dit morgenavond dinsdag 2 juli met het veilen van bijna tachtig springpaarden en pony’s. “Nog niet eerder hebben we zoveel positieve reacties ontvangen over een collectie”, vertelt Mario Everse namens het online veilingplatform.

“Je kan bij ons meerdere cracks vinden, maar ook brave pony’s met de mooiste kleuren. Er is voor iedereen wat te kopen. Er zijn fantastische sportpaarden voor de professionals, maar ook voor de (betere) amateurruiters.”

Wijziging

Er is wel een wijziging in het veilingprogramma. “Gezien het grote aantal paarden en pony’s zouden we de veiling op 1 en 2 juli laten aflopen, maar we hebben veel verzoekjes ontvangen om de gehele veiling op dinsdag 2 juli te laten aflopen. Jullie vragen, wij veilen. Het wordt dus één grote jubileum veilingavond, op dinsdagavond dus vanaf 20.30 uur.”

Het team van Youhorse.auction merkt dat de successen van verkochte paarden voor veel reclame zorgen en dat er elke dag weer nieuwe registraties bij komen van geïnteresseerde mensen. Wie zich aanmeldt, heeft ook automatisch toegang tot de röntgenfoto’s en veterinaire rapporten. “We hebben zelfs meerdere keren nieuwere röntgenfoto’s en completere sets, deels ook op verzoek, en video’s geüpload voor een nog betere beoordeling van de veilingpaarden”, vertelt Mario Everse.

Bezichtigen mogelijk

Ondertussen worden de veilingpaarden volop bezichtigd en uitgeprobeerd en die mogelijkheid is er tot dat het betreffende paard wordt afgeslagen in de veiling.

Jouw droompaard zit erbij

“Heb je andere vragen, dan zijn we er natuurlijk ook voor je. Onze tip: Neem de tijd om jouw droompaard te vinden, want we weten zeker dat deze op onze website staat!”

De vierjarige Ultramad Z (Uricas vd Kattevennen x Hickstead) uit de stam van Carthago Z heeft alles wat je in een beter springpaard zoekt

De vierjarige El La Star Z (Emerald) uit een 1.50m springmerrie is een zeer atletisch springpaard dat voorzichtig wil zijn

De vierjarige AES-goedgekeurde hengst Cool Blue T (Q’Chacco Blue van Essene x Quintero) is een Grand Prix-paard om te zien

De vijfjarige Joanna Flamingo (Dollar de la Pierre x Baloubet du Rouet) heeft een moeder die 1.40m sprong en een oma op 1.60m GP niveau

