Billy Stud Auction: 73.000 pond voor Zinedine-zoon

Gisterenavond was de vijfjarige ruin Billy Papillon (v. Zinedine) de veilingtopper op de Billy Stud Auction. De ruin bracht 73.000 pond (85.259 euro) op. De 20-jarige Zinedine werd op het hoogste niveau in de sport uitgebracht door Ludger Beerbaum. In 2014 werden ze tweede in de Global Champions Tour van Londen. In dat jaar werden ze ook tweede in de Grand Prix van Parijs. Het jaar daarna reed Philipp Weishaupt nog een aantal wedstrijden met Zinedine.