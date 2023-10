Blue Hors Herfstveiling: 58.000 euro voor vierjarige Escamillo-zoon

Op de Blue Hors Herfstveiling is Emmit (Escamillo x Conen) met 58.000 euro de topper van de veiling geworden. Voor dat bedrag gaat de vierjarige ruin naar België. Voor 6.000 euro minder bracht de voorheen in Oldenburg goedgekeurde, maar inmiddels geruinde Blue Hors Valenzo (Blue Hors Veneziano x Dimaggio) het tweede geld op.

De zesjarige Rambo (Vivaldi x Blue Hors Romanov) werd voor 44.000 euro afgeslagen. Zijn grootmoeder is een volle zus van Don Schufro. Twee paarden brachten 34.000 euro op: de vierjarige Vitalito (Vitalis x Conello) en de even oude Gørklintgårds Rockabye (Rock For Me x Samba Hit III).

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl