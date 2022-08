Breed scala aan talentvolle dressuurveulens in EDS-Prinsenstad veiling

WK-medaillewinnaars Glamourdale en Hermès met veulens vertegenwoordigd Zaterdag 27 augustus worden online de 56 interessante dressuurveulens uit de collectie van de EDS Prinsenstad veiling virtueel afgeslagen. Wereldkampioen Glamourdale heeft een zoon in de veiling. Bronzen WK-medaillewinnaar Hermès is vader van drie veilingveulens en zijn moeder Bukkie heeft twee zonen van Fürst Dior in de collectie. Ook hengsten, die volgende maand deelnemen aan het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo, zijn goed vertegenwoordigd in de online-veiling.

Pavo Cup winnaar My Blue Hors Santiano gaat voor Denemarken naar het WK jonge dressuurpaarden volgende maand in Ermelo. De zoon van Sezuan heeft drie veulens in de EDS Prinsenstad veiling. Stalgenoot Blue Hors Monte Carlo TC is reserve voor het WK. Van hem zijn drie veulens opgenomen in de collectie. Kjento verdedigt volgende maand zijn wereldtitel. Van de zoon van Negro is een dochter geselecteerd. Las Vegas is één van de medaillekandidaten bij de zesjarigen. De zoon van Ferdeaux is de verrichtingskampioen van zijn jaargang, hij won de Pavo Cup en domineerde de hengstencompetitie. Zijn populariteit onder de fokkers en de overtuigende veulens van Las Vegas zorgen ervoor dat hij topleverancier is met tien veulens in de collectie.

Special (LasVegas X Franklin) Foto: EDS

Goud en brons

Met het WK in Herning nog vers in het geheugen en nog nagenietend van de medailles die Nederlandse paarden hebben veroverd, mag een veulen van tweevoudig wereldkampioen Glamourdale niet ontbreken in de veiling. Zijn moeder is een dochter van Vivaldi, die zijn invloed op het WK ook duidelijk liet gelden. Nederlands kampioen Hermès en Dinja van Liere stelden niet alleen het Olympisch ticket voor TeamNL veilig, ze veroverden op magistrale wijze twee bronzen WK-medailles in de Grand Prix Special en de Kür op Muziek. De selectiecommissie van de EDS Prinsenstad veiling heeft drie veulens van Hermès toegevoegd aan de collectie, gefokt uit moeders van Charmeur, Dayano en Don Schufro. Bukkie, de moeder van Hermès, heeft twee volle broers van het jonge talent Fürst Dior in de collectie. Er zijn meer veulens die verwant zijn aan WK-gangers. Zo is Salsa d’Ottie (Las Vegas x Vivaldi) de halfzus van Charlotte Dujardin’s Imhotep, die teamzilver won voor Groot-Brittannië. Imhotep’s grootmoeder Uni d’Ottie levert in de collectie een zoon van McLaren.

Indian Rock die met Emmelie Scholtens imponeerde op het WK heeft een kleinzoon in de veiling.

Salsa D’ottie (LasVegas X Vivaldi) Foto: EDS

Topstammen en Grand Prix-genen

Sport is wat de boventoon voert in de collectie. Meerdere veulens in de collectie zijn nauw verwant aan Grand Prix paarden als Jovian, Unée, Guess, Black Time, Chaca Time, Ambassador, Geronimo, Just Mickey, Famora, Fame, Kastel’s Nintende en Eddieni om er een aantal te noemen.

Merrienamen die veelvuldig voorkomen in de teksten van de veilingveulens zijn die van de stammoeders Charites en Fanaat. De topstam van Ten Bosch uit Driel, die van Dolly en nog meer topmerries zijn in de veiling vertegenwoordigt.

Veel jonge hengsten

De 56 veulens in de collectie stammen veelal af van jonge vaders die opvallend presteerden in het verrichtingsonderzoek en in de sport. Denk aan Next Romancier (2 veulens), Dante US (2 veulens), Livius (4 veulens) en Fürst Dior heeft ook vier nakomelingen in de online veiling.

Live presentatie en online veiling

De veulens uit de collectie staan op onze website gepresenteerd en worden voorgesteld met foto’s en een video. Voorafgaand aan de online veiling op zaterdag 27 augustus is er de mogelijkheid voor geïnteresseerden om de live presentatie gratis bij te wonen. Deze vindt s ’middags plaats vanaf 14:30u op Landgoed Culitsrode, Koestraat 11B in Hooge Mierde bij te wonen. De online veiling start dan later die dag om 18:30uur.

Wilt u online bieden op de veulens? Registreert u zich dan op de website voorafgaand aan de veiling. Bezoek de website voor meer informatie over de veiling en de collectie.